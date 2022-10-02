美國一名女子18年前動隆乳手術，對自己的身材更有自信，但2010年身體狀況卻急轉直下，出現各種嚴重症狀，包含腦霧、抑鬱、水腫、關節疼痛等，歷經波折才得知一切都是隆乳植入物惹的禍，並於2020年動手術將其取出，植入物竟早已發霉變色，所幸術後她終於擺脫纏身10年的怪病，健康逐漸好轉。

綜合外媒報導，美國女子梅莉莎（Melissa Lima）近日在TikTok和Instagram分享恐怖經歷，她表示自己在2002年隆乳，並且8年以來沒有任何副作用，然而2010年她的健康狀況急轉直下，開始出現疲勞、腦霧、極度焦慮、抑鬱、體重增加、肌肉關節疼痛、水腫等症狀，但看了上百位醫生都找不到病因，她一度想要就這樣放棄。

直到一名朋友告訴她關於乳房植入物疾病（Breast Implant Illness）的事情，她才開始懷疑自己的身體狀況和隆乳有關，並在2020年10月開刀取出植入物，她說「這個決定救了我一命」。從梅莉莎分享的影片可以看到，原本應該透明清澈的鹽水袋已經變成茶綠色，裡面還有許多黴菌漂浮物，就連醫生看到都嚇壞了，直呼從未見過這種狀況。

在術後幾個小時，梅莉莎眼睛和臉部的水腫就消退了，且在2年後的現在，健康狀況已經明顯好轉，雖然她還是需要固定服藥，有部分關節疼痛，但比起之前變得更年輕、更有活力，她也希望透過自己的經驗提醒其他人隆乳的風險，「大多數醫生都說隆乳是安全的，但你永遠不知道植入物會在體內引起什麼負面反應。」