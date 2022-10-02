不少女生會修眉，讓眉毛不那麼雜亂，看起來更有精神，如果想交給專業的幫忙，切記要找對美容師。外國一名女子日前到美容店修眉，未料對方竟把她的眉毛修成「憤怒鳥」，女子生氣到在車上抱頭痛哭，起初朋友還想安慰幾句，但一看到她的眉毛就忍不住爆笑，讓女子更加崩潰。

根據《鏡報》報導，外國一名女子日前在朋友陪同下一起去修眉，未料結果不盡人意，讓她一坐到車上就忍不住抱頭痛哭，一邊哽咽地說「那個女的真的把我的眉毛搞砸了」，下秒她轉過頭面對鏡頭，只見她的眉毛被修得十分細長，眉峰處還呈現奇怪的角度，朋友看到瞬間忍不住噗哧大笑，她的反應也讓女子哭得更厲害了。

朋友事後將這段影片分享到TikTok帳號「@davitu23」上，很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過680萬，許多人都很同情女子的遭遇，但也忍不住笑了出來，「天啊！我能理解她的感覺」、「我很抱歉，但我真的不能不笑」、「那間店把妳的眉毛弄成『憤怒鳥』了，沒關係的，再自己畫一下就好了」、「就算在哭，她看起來是真的很生氣」、「眉毛會再長出來的，不要難過了」。

今年9月一名泰國女子也有類似經歷，她為了美美地和朋友出遊特地去霧眉，沒想到當她照鏡子一看，對方居然把眉毛霧在她的原生眉毛上方，讓她就像是有4道眉毛一樣，女子氣炸要求美容師復原，對方卻搞失蹤、完全聯絡不上，讓女子近1年都不敢出門見人，直到後來另一名美容師得知她的遭遇，花了3個月的時間幫她免費復原，才結束這場悲劇。