古代封建社會，帝王為了擴張領土或是抵禦外侮，會派兵上陣殺敵。明太祖朱元璋驅逐韃虜，開創大明盛世，但治國手段一直備受爭議，他嗜殺的個性，為達目的不擇手段，每次出征前都會將士兵們的妻兒召集起來，美其名是「集中照顧」，實際上卻另有盤算。

根據《搜狐網》報導，明代劉辰所著的《國初事跡》一書中記載，朱元璋每次派兵出戰時，都會將戰士的妻兒全部召集起來，專門設置一處營地供其居住，對外則宣稱為了不讓戰士們有後顧之憂，家眷們日常起居的全數開銷一律由朝廷承擔。但實際上這些冠冕堂皇的話術，全是為了掌握兵權，變相提醒戰士們絕不能有異心，一旦對朝廷不忠，勢必讓他們的妻兒付出慘烈代價。

不過戰爭難免會有死傷，隨著無數士兵戰亡，他們的妻子多到足以組成「寡婦營」，但朱元璋要求她們守貞，不得改嫁，平時幫忙擔任後勤生產的勞動力，替戰士們縫製基本的生活用品，像是衣服、鞋子、被子等物資，因為朱元璋管控嚴格，也出現不少反對聲浪。

某年夏秋之際，京城很長時間沒有下雨，朝廷多次祈雨都沒有成效，朱元璋急得向時任御史中丞的劉伯溫請益，劉伯溫為了拯救這些寡婦，表示數萬名寡婦居住在一起，導致陰氣鬱結，進而造成乾旱，建議解散寡婦營，朱元璋聽了後立即照辦，讓寡婦們回老家，也可另擇良緣改嫁。

無奈旱象依舊未解，朱元璋一氣之下將劉伯溫貶為庶人，更下令重新建立寡婦營，而且管控力道更強硬，不僅居住在內的女子不得外出，還加強士兵巡守，若有男子無故入營將面臨嚴峻的責罰。