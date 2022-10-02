印度近日又傳出蛇咬人事件，一名捕蛇人接獲通報前去捕蛇，一時興起在現場表演起「蛇吻」，小心翼翼地嘟起嘴要親眼鏡王蛇的背部，未料下秒就和牠進行「嘴對嘴」親密接觸，嘴唇慘遭狠咬，嚇得他立刻把手上的蛇甩開。

#Watch | In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's Shivamogga was bitten by the cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the snake bite.



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(Source: AH Siddiqui) pic.twitter.com/9ShAeYlnNo — Hindustan Times (@htTweets) October 1, 2022

根據《印度斯坦時報》報導，這起事件發生在卡納塔克邦希莫加縣的城鎮巴德拉瓦蒂（Bhadravati），當地捕蛇人艾力克斯（Alex）和羅尼（Roni）接獲通報，在結婚禮堂附近有眼鏡王蛇出沒，他們隨即趕到現場，成功將其捕捉，不過艾力克斯一時興起，竟抓著蛇想要親吻牠的後背，沒想到下一秒就慘遭「蛇吻」。

從影片中可以看到，艾力克斯小心翼翼地把嘴巴嘟起、湊近眼鏡王蛇的後背，但就在他準備親下去的瞬間，眼鏡王蛇以迅雷不及掩耳的速度轉過身，朝艾力克斯的嘴唇狠咬一口，艾力克斯嚇一大跳，立刻把蛇丟到草地上，眼鏡王蛇嘗試逃跑，卻還是被抓住，最終艾力克斯被送往醫院，治療後已無大礙，而蛇也被野放回大自然中。

根據印度媒體報導，不久前達拉達村（Darada）一名45歲男子在田裡工作時，也被一條眼鏡蛇攻擊，但男子並沒有感到害怕，或是急著到醫院治療，他竟「以牙還牙」，把毒蛇抓起來瘋狂反咬，直到把蛇咬死，之後還把蛇掛在脖子上，在村莊內四處遊蕩，讓大家都嚇傻了，而村民也透露，男子最終把蛇埋葬後，沒有去看醫生，就神奇地自己痊癒了。