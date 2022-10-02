錦鯉顏色鮮豔，同時也被視為吉祥的象徵，作為常見的觀賞魚，有血統的「紅白錦鯉」可說是相當高貴的品種之一，根據體形、色澤及花紋的不同，上品的錦鯉可能動輒數百萬至千萬不等。而微博近日瘋傳一段影片，只見一條錦鯉從行駛的貨車上不小心「跳車」斃命，但飼主的反應卻讓網友驚呆了。

根據影片顯示，一輛貨車在高速公路上疾駛而過，緊接著一條紅白錦鯉擺動著尾巴，遊走在水箱上方，幾秒後便從貨車上摔落地面，在高速公路上翻滾了好幾圈。

對此，成姓飼主表示，這條跳車的錦鯉是來自日本板井血統的四段紅白錦鯉，自己用低於市價的7萬人民幣（約新台幣31萬元）的成本購入，打算做為孵化用，不料路途中因為水箱上蓋縫隙較大，錦鯉半路逃出水箱，意外摔車斃命，自己也是隔天看到網路上瘋傳的影片才知道事發經過。

不過最讓眾人錯愕的是，飼主的反應相當淡定，沒有因為損失了一條價格不菲的高貴錦鯉而懊悔不已，紛紛留言直呼「有錢人的世界就是這麼樸實無華」、「31萬不見了眼睛都不眨一下」；還有人打趣笑說，「鯉魚以為躍的是龍門，沒想到進的是鬼門」。