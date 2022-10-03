歐美國家十分盛行做日光浴，將身體曬成漂亮的古銅色，不料現在就連私密處也不放過，近來流行起「會陰日光浴」，顧名思義就是仰躺後將雙腿張開，讓下體能充分曬到太陽。參與者深信，這會讓全身充滿能量，甚至提高性慾，但皮膚科醫師警告不要輕易模仿。

根據《紐約郵報》報導，抖音（TikTok）近期掀起「會陰日光浴」（Perineum sunning）活動，不少網友們爭相模仿，還登上熱門影片，光是Hashtag標籤上的瀏覽量就衝破280萬次。

影片中可見，不少男女躺在沙灘、草地或是泳池旁，仰躺後將雙腿打開，露出整片下體曝曬在陽光之下，有參與者表示，這就像陽光由下往上灌滿全身；另一名抖音用戶也表示，會陰日光浴好處多多，「我擁有了更好的睡眠和能量、性慾變得更高漲，就連屁股也曬得更黑更美了。」

事實上這股流行早在2019年就席捲歐美，但醫學專家警告，不要一昧追求曬成古銅色，尤其是生殖器和肛門周圍的皮膚又薄又敏感，經常曝曬在陽光下很容易曬傷，甚至增加罹患皮膚癌的風險。