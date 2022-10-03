小朋友天真可愛，思考邏輯都和大人不一樣，因此經常做出讓人哭笑不得的事情。近日大陸山東一間幼稚園的老師，對班上小朋友進行「裝睡測試」，要睡著的人把手舉起來，未料幾乎所有人都上當，天真地舉起手；影片在網路上曝光後，網友們看到小朋友的行為都忍不住爆笑。

根據《澎湃新聞》報導，山東濟南一間幼稚園的老師，日前在午休時間對小朋友進行了「裝睡測試」，從影片中可以看到，當時班上所有小朋友都躺在睡袋裡睡覺，老師先是問「都睡著了嗎？」沒得到任何回應，下秒就放出大絕招，「來，睡著的小朋友舉手！」結果幾乎所有小朋友都上當，閉著眼睛天真地舉起手，暴露了其實還沒睡著的事實。

其中一名小朋友的爸爸透露，影片中出聲的老師和小朋友相處融洽，就像是「知心媽媽」的角色，平時經常玩在一起，非常受小朋友歡迎。

事實上，過去有其他幼稚園老師做過類似的「裝睡測驗」，河南平頂山一名幼稚園老師去年也曾問過班上的小朋友，結果也和今年的一樣，幾乎所有小朋友都上當了，甚至還有人瞇起眼偷看，讓老師不禁無奈地笑說：「這麼多睡著的啊！」