近來因為國際原物料上漲，物價也水漲船高，有些食物份量更是直接縮水，甚至出現讓人瞠目結舌的地步！一名大陸學生日前分享了學校餐廳販售的生煎包，沒想到大口咬下發現裡頭只有一粒肉末，讓他瞬間傻眼。

原PO近日在社群平台分享一起離譜至極的消費經驗，他透露當天前往學校餐廳買了一顆生煎包，沒想到大口咬下竟然是空心的，原本應該飽滿的肉餡，取而代之的竟然只有一粒肉末，包子裡頭除了肉末底下，其餘地方都沒有沾上任何肉汁。

原PO看見這一慕後瞬間驚呆，還仔細用筷子將珍貴的肉末夾起來拍照，語帶嘲諷表示「它明明可以空心，卻慷慨地給了我一粒餡，我哭死」。

畫面曝光後網友全笑瘋了，紛紛留言直呼「這肉餡是一出生就住別墅啊」、「素食主義者見了都覺得沒問題」、「哈哈哈這是生煎的舍利子吧」、「1％的含肉量」。

也有人質疑原PO將整塊肉餡拿出，否則內部不會空心得這麼完整，但也有人認為其他地方都沒沾到肉汁，所以店家很可能真的只給了一粒肉末，更有同校的校友出面證實，「這真的是我們學校，校名就不說了，丟人」。