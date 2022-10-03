狗狗也會抓老鼠！大陸上海有一隻老鼠闖入住家，女屋主飼養的薩摩耶犬見狀，竟和老鼠展開長達6小時的對峙，最終躲在門框上的老鼠體力不堪負荷，摔到地上後被狗狗給咬死了，讓害怕老鼠的女屋主笑說：「養狗也是滿有用的。」

根據《西部決策》報導，上海一名童小姐指出，本月1日凌晨4、5點，家裡養的薩摩耶犬肉肉就一直來拉她，但當時她還在睡覺，沒有理會愛犬；等到11點多，她才發現肉肉一直坐在門口，眼睛不斷往上方看，童小姐順著牠的眼神看過去，才察覺門框上竟有一隻老鼠。

童小姐回憶起肉肉凌晨的行為，推測當時老鼠可能已經跑進屋內，肉肉和老鼠就這樣僵持長達6小時，最後老鼠體力不支，從門框上摔了下來，並被肉肉給咬死了。童小姐受訪時表示，她其實很害怕老鼠，所以覺得養狗在關鍵時刻還是很有用的。

影片曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言，「這讓貓情何以堪」、「這6小時老鼠的核心肌群都訓練有成了」、「老鼠：大哥，你上輩子是隻貓吧！」、「這隻狗勝負欲很強啊，居然可以堅持6小時」、「老鼠在門上一定心想『我到底做錯了什麼』」、「老鼠：狗拿耗子，多管閒事！」