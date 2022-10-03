食安出包！墨西哥一名人妻近日買了一包洋芋片，沒想到準備享用時卻發現袋子裡頭有一隻老鼠乾屍，嚇得她將影片拍下PO網，崩潰直呼「以後再也不敢買這款洋芋片了！」

綜合外媒報導，墨西哥女子德拉羅莎（Esther De La Rosa）日前在塔毛利帕斯州（Tamaulipas）坦皮科市（Tampico）當地一間超商購入一包洋芋片，當她打開包裝袋準備享用時，隱約覺得裡頭的內容物怪怪的，仔細一看竟是一隻死掉的乾癟老鼠，嚇得她將整袋洋芋片拋飛。

根據影片顯示，被拋飛的整袋洋芋片散落在車子的腳踏墊上，一隻跟洋芋片同樣大小的乾癟鼠屍也露出包裝袋，側躺在踏墊上，讓她崩潰直呼「我從沒想過會遇到這種事情，我一直很喜歡吃洋芋片，以後再也不敢購買此款洋芋片了！」而洋芋片公司則已透過推特私訊德拉羅莎，取得更多商品細節。

消息傳到台灣，不少網友也嚇壞了，紛紛留言直呼「我們買洋芋片通常都只有附空氣而已」、「真的是『鼠』片了」、「就薯片加鼠片嘛」、「這是有肉的洋芋片」。