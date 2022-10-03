清朝大多數的宮廷女性，包括后妃和宮女，都是通過選秀入宮的，因此選秀這個制度對清朝皇室來說非常重要，大陸清史研究學者透露，每3年一次的外八旗女子選秀，約有8000人參與，但皇帝時間緊迫，只能花4天、每天1小時的時間「面試」，平均一次就要看完2000人，若外貌不夠出眾就很容易被淘汰。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清宮選秀分為2種，一種是3年一次、由戶部舉辦的外八旗女子選秀，主要目的是為皇室遴選妃嬪，或為宗親王公指婚，只要年齡達到13到15歲就必須參與，且沒有經過選秀的女子是不能隨意出嫁的，要等到選秀結束，沒有被選中的女子才能另行婚配。

另一種則是1年一次、由內務府舉辦的包衣三旗女子選秀，主要是選出「承值內廷」的宮女，負責皇帝一家的大小事。不過包衣三旗女子選秀為何比外八旗女子選秀還要頻繁？因為清朝的規定中，秀女都有固定的服役期限，期滿後即可出宮婚嫁，具體服役期限隨著皇帝而有不同，史料記載最短為5年，因為每年都有屆滿的宮女要「離職」，因此每年也必須招募新血加入。

毛立平以外八旗女子選秀為例，每次約有8000多人參與，並分成4天進行「面試」，平均一天皇帝就要看2000人左右，且一次面試只有一個小時，秀女會依序一排排進入，一排秀女只看了約10秒，皇帝在一名女子身上更是花不到1秒，掃一眼就結束，所以外貌不是特別出眾的，很容易會被刷下來。

而外八旗女子選秀的錄取率有多高呢？根據乾隆60年的選秀檔案可知，8000多名秀女中只有13名通過初選，這些女子稱作「記名」，落選的其餘女子則稱作「撂牌子」，可以回家自由婚配；之後乾隆又再針對這13名「記名」的秀女進行複選，最終挑出8位，不過當時乾隆已經80多歲，沒有再遴選妃嬪的需求，因此將她們指婚給了8名宗室子孫，至於在複試落選的秀女，則和初選「撂牌子」的女子一樣，都各自回家婚嫁了。