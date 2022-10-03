美國一隻名叫奇洛（Kiro）的警犬，日前奮勇擒匪時，慘遭逃犯掏槍瞄準，本以為難逃死劫，在千鈞一髮之際，後頭趕上的員警果斷連開數槍將逃犯擊斃，驚險畫面不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，奇洛是隸屬於美國亞利桑那州圖森（Tucson）警方的警犬，8月25日偕同特勤隊出勤，逮捕49歲的持槍重犯加拉薩（Francisco Javier Galarza），當時警方與加拉薩在停車場對峙，但他不僅不乖乖就逮，倉皇逃跑時還從隨身包包掏出手槍，準備與警方展開槍戰。

警方見狀後立即派出奇洛加入逮捕，奇洛也英勇的衝到最前線，一把將加拉薩撲倒在地。不料加拉薩發現自己在劫難逃後，竟持槍瞄準奇洛頭部，打算將牠爆頭後趁機逃走；而後來趕到的員警見到這驚險一幕時，果斷連開數槍，將加拉薩當場擊斃，奇洛因此免於殉職。

據悉，加拉薩前科累累，過去曾因藏毒、偷車、搶劫、擁槍等多項罪名入獄。不過員警「殺人救狗」的行徑引來死者家屬不滿，同時讓警察用槍時機的議題再度被推到風口浪尖上，警方只好公布當時的密錄器，以昭公信，「警方內部仍在調查，而這是警方目前所能提供的唯一資訊」。