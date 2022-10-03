十億分之一的巧合！英國女子莉安近日發現，她分別在2009年和2018年，被Google街景車捕捉到站在同一個路口的畫面，時隔9年的照片上，她手裡提著相同款式的包，衣服和姿勢也略有不同，但驚人的巧合還是讓網友都看呆了，紛紛驚呼她是「時空旅人」。

The technology provided by @madebygoogle at its best - Mother captured on @googlemaps standing in same spot NINE years apart https://t.co/pMzV3H3RH9 via @MailOnline 😀👍🏻 — Mukesh Kumar (@MukeshSakarwal) September 30, 2022

根據《每日郵報》報導，41歲女子莉安（Leanne Cartwright）近日收到老公寄來的電子郵件，起初她以為對方在和自己開玩笑，因為郵件內還附了幾張照片，第一張就是2009年4月，她站在某個路口、手裡提著包，被Google街景車拍下的畫面；神奇的是，2018年9月她站在同一個路口的模樣，居然又被Google街景車捕捉，奇妙的巧合讓她難以置信。

在這2張時隔9年的照片中，莉安手裡提著相同款式的包，衣服和姿勢也略有不同，不少網友看到後，紛紛直呼這是十億分之一的巧合，更有人懷疑她是時空旅人。莉安受訪時表示，「我就像是時間被凍結的人，站在完全同樣的地方，手裡同樣提著包，這很有趣也很詭異，看到大家的反應還滿好玩的。」

莉安也透露，她在2009年和2018年經過這個路口時，都沒注意到身邊有Google街景車，所以第一次看到這2張照片時大吃一驚，「我以後會多留意街景車，如果我看到它，就會立刻跳到同樣的地點。」

但可惜的是，莉安沒有出現在2020年9月拍攝、最新的Google街景圖上，因為當時正值新冠疫情期間，她只能待在家中遠端上班，如今她已經恢復到每周2天到公司上班，每天經過同個路口時，都會忍不住微笑，她還笑說自己的時尚感也進步許多，至少不會再穿2009年照片上的衣服了。