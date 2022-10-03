歷史上許多皇后都是出自名門，不過唐末五代時期卻有一位出身平民的皇后，李三娘原本出自於農家，卻被馬伕劉知遠看上，後來趁著月黑風高的夜晚將她擄走，強佔為妻。由於當時正逢亂世，李家丟了女兒也不知道該找誰討公道，只能認了，沒想到後來這位馬伕翻身做了皇帝，她也陰差陽錯成了一國皇后。

根據《搜狐網》報導，這位馬伕正是後來的後漢開國皇帝劉知遠，當時還是個落魄窮小子的他對李三娘一見鍾情，好不容易鼓起勇氣提親，但李父堅決不同意，劉知遠只好選在半夜偷偷溜進李家將李三娘擄走並結為夫妻。

後來劉知遠一路開外掛，成為後唐名將，緊接著後晉建立，劉知遠身為開國功臣，官職也不斷晉升，甚至在後晉滅亡後，著手建國，成為後漢的開國皇帝，李三娘也因此翻身成為皇后。

遺憾的是，劉知遠在位僅一年就因病去世，隱帝劉承祐即位，尊李皇后為皇太后。後來，劉承祐懷疑大將郭威謀反，意圖將其剷除，李三娘苦苦相勸，但劉承祐執意不聽。郭威知道此事後，憤而起兵謀反，率軍殺進京城，逼死了漢隱帝，建立後周。

本來國家滅亡，貴為太后的李三娘也難逃一死，但李三娘在後漢的名聲極好，加上又曾阻止劉承祐殺郭威，所以稱帝後的郭威不僅沒有為難她，反而繼續保留她太后之位，以母侍之。就這樣，李三娘因為宅心仁厚，成為歷史上少見的兩朝皇太后，在後周生活了3年，才因病去世，享年42歲。