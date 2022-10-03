巴基斯坦一名男子自從第4任妻子離世後，就沒有再娶，他的11名子女怕未來大家都成家後，父親會感到孤單寂寞，於是替他找好對象、向父親「催婚」，最後在第8個女兒出嫁那天，也一起舉辦了男子人生中的第5次婚禮。

肖卡特的子女怕父親會感到孤單，於是替他找好新對象、催他結婚。(影片來源/YouTube/Daily Pakistan Global)

根據《Times Now》報導，56歲男子肖卡特（Shaukat）居住在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），過去曾結過4次婚，育有10名女兒、1名兒子，其中8人已經結婚，共有40名孫子。8女兒出嫁時，剩下的孩子擔心他們未來結婚，父親就必須面對獨自一人的生活，於是主動替他找好新的對象，在兒女的「催婚」之下，肖卡特迎娶了第5任妻子。

肖卡特一家的故事在YouTube頻道「Daily Pakistan Global」採訪過後爆紅，他向主持人沙米（Yasir Shami）透露，過去4段婚姻都因為妻子過世而結束，之後就一直沒有再婚，兒女似乎是害怕他孤單，因此在8女兒出嫁當日，也一起舉辦了肖卡特的第五次婚禮，他表示年齡之於婚姻不是最重要的因素，因為「每個人都應該由內而外散發年輕的氣息」，肖卡特的第5任妻子則稱，自己非常幸福，且和這個一共擁有62口人的大家庭相處得很融洽。

在沙烏地阿拉伯還有一名奇葩男子，為了尋找真命天女，竟在43年的時間內結了53次婚，其中最短命的婚姻只維持一個新婚夜，前陣子男子終於遇到可以穩定下來的人生伴侶，讓他開心承諾未來不打算再婚。