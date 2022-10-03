日本一名網友最近常聽到父親抱怨晚上睡不好，身上總是有又痛又重的感覺，像是被「鬼壓床」一樣，讓他困擾不已，推主聽到以後，決定要幫父親解決問題，特地「守夜抓鬼」，未料抓到的竟不是「魔神仔」，而是自家愛貓，原來牠每天半夜都會跳到推主父親床上，龐大的體型壓在身上，當然讓人難以入眠。

日本網友「@marco74444」在推特發文，表示父親最近常常和自己抱怨晚上睡不好，身上總感覺又重又痛的，像是「鬼壓床」一樣，讓他困擾不已；推主知道以後，決定幫父親尋找問題源頭，看看家裡是不是真的有靈異事件發生，未料某天凌晨3點，真的讓推主抓到了害父親睡不好的元凶，但對方並不是「鬼魂」，而是自家飼養的貓咪「小梅（メイくん）」。

推主指出，小梅是一隻白底、橘色花紋的貓咪，牠的體型和體重都相當可觀，每到凌晨的時候，小梅就會跑進推主父親的房間，站在五斗櫃上跳躍到對方身上，心情好的時候甚至會在推主父親的肚子上不斷踩踏，難怪推主父親在睡夢中都能感受到又重又痛的感覺，讓推主得知實情後哭笑不得。

推文曝光後，凶手的真實身分讓網友全都笑翻了，紛紛留言，「小梅表達愛意的方式太強烈了」、「小梅的表情會不會太悲壯了」、「你爸爸看起來確實睡得很痛苦哈哈哈」；但也有人提醒，小梅的行為其實非常危險，「換個方向睡覺如何？我家的貓以前也做過一樣的事，害我的臉受傷了」、「我的肋骨因為一樣的原因裂了3次，建議你在五斗櫃上放點東西，讓貓爬不上去」。