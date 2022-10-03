古代王公貴族一直都有厚葬的傳統，因此吸引不少盜墓者鋌而走險，闖入古墓盜取埋藏千年的金銀珠寶，甚至看見伸手不見五指的古墓內竟還隱約點著油燈，閃爍的火光讓不少盜墓者感到驚恐，於是傳出古墓內的長明燈能千年不滅的說法，讓後人嘖嘖稱奇。

根據《搜狐網》報導，古代除夕夜點長明燈的風俗由來已久，無論是驅逐野獸、奉敬鬼神、避邪消災，各地說法不一，就連王公貴族下葬也會在陵墓中放置長明燈，這一做法在古羅馬或是古埃及也十分常見，因為他們認為這盞燈能為去世的人照亮前往陰間的路，使他們不必害怕，也免受惡鬼侵擾。

然而長明燈真的能千百年不滅嗎？據史料記載，公元527年，敘利亞發生一件怪事，當時的士兵打開古墓後發現裡頭竟然亮著一盞燈，然而古墓主人早在公元27年就去世了，難道這盞燈足足點了500年？公元1540年，古羅馬同樣發現一件怪事，根據墓主去世的時間推算，裡頭的長明燈竟然點了1584年，讓眾人大感驚奇。

無獨有偶，《史記》也曾記載，秦始皇古墓中的燃油是鯨魚油，科學家精算後發現一噸鯨魚油可以燃燒14年，不過即便如此，也無法提供上千年的燃料供應，更何況還有氧氣問題得不到解釋。

長明燈千年不滅的謎團懸宕多年，直到美國愛達荷州一位名叫西蒙‧艾菲克的學者，在歷經31年的鑽研和700多次的試驗後，終於解開背後奧秘。西蒙解釋，其實這些燈早就熄滅了，古人為了防止盜墓者入侵，會在燈芯中加入白磷，這是一種易燃的有毒物質，而古墓氧氣不足，一旦墓穴被打開，隨著空氣進入的氧氣會讓白磷瞬間自燃，盜墓者多半將注意力放在值錢的東西上，很少會發現到這個細節，這也就是人類進入長達數千年的古墓時，長明燈依然亮起的秘密。