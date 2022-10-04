大陸河北一名父親近日外出閒晃時，發現路邊有人在賣狗，對方聲稱其中一隻是新品種「虎皮犬」，他二話不說就掏出人民幣700元（約台幣3130元）購買，同時還買下另一隻茶杯犬，豈料他的女兒看到狗後，驚覺父親被騙了，氣得想找商家理論。

綜合陸媒報導，河北保定市一名父親日前與妻女到外面用餐，中途一人跑到市集閒晃，發現路邊有一對夫妻在賣狗，其中一隻狗身上有特殊花紋，乍看之下像是一隻小老虎，讓他感到非常好奇，商家稱此為新品種「虎皮犬」，他便花人民幣700元（約台幣3130元）購買，由於妻子喜歡小狗，他將旁邊的茶杯犬一起買下。

父親開心的返回家人身邊，女兒一看到狗馬上發現不對勁，根本沒有「虎皮犬」這種品種，牠身上的花紋是用人工顏料所畫，不僅如此，連「茶杯犬」也是假的，這兩隻狗都只是普通的土狗，讓女兒看了很生氣，想找商家理論，但父親選擇作罷，晚上時父親似乎非常喜歡「虎皮狗」，還抱著小狗睡覺，讓女兒看了非常感動。

不少網友表示，「顏料有毒要快點洗掉，要不然小狗會舔毛，把顏料吃進去，嚴重還可能生病，如果顏料上色時間太長，洗不掉就直接剃毛吧」、「爸爸雖然被騙了，但還是挺有愛心的」、「這個花紋一看就很假，不過牠們看起來很可愛」，還有人分享類似經歷，「我媽以前也買過被染色的狗，一隻黑狗被染了黃點，回家途中下了一場雨，牠直接變小黑狗」。