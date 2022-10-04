美國科羅拉多州一處消防隊接獲民眾通報，稱在下水道發現一窩拉布拉多幼犬，消防隊員緊急趕往現場救援，然而交給獸醫檢查後，他卻說這些剛出生的寶寶根本不是狗，而是紅狐的幼崽，讓眾人大吃一驚，連忙把牠們放回原處。

拉布拉多和紅狐在幼崽時期外型相似，很容易搞混。(影片來源/YouTube/CBS Colorado)

綜合外媒報導，科羅拉多州城市科羅拉多泉（Colorado Springs）的消防隊接獲通報，稱在下水道發現一窩剛出生的拉布拉多幼犬，消防隊員立刻趕往現場救援，從影片中可以看到，他們救出至少8隻幼犬，並推測這些幼犬應該不是自己掉到下水道的，而是被人惡意棄養。

確認幼犬的身體狀況無虞，消防隊員就將牠們送往人道協會（Humane Society）進行更詳細的檢查，並確認牠們的品種，沒想到獸醫一看竟說這些幼崽不是拉布拉多，而是紅狐，讓消防員都大吃一驚。

獸醫解釋，因為拉布拉多和紅狐在幼崽時期外型相似，很容易被搞混，同時也建議消防隊員最好把這些幼崽放回原處，認為紅狐媽媽應該只是短暫外出覓食，回來會找不到自己的孩子；如果紅狐媽媽一直沒有出現，就會將這些小紅狐帶到專業的動物庇護機構照顧。