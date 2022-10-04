西漢著名史學家司馬遷在史書中提到，漢武帝曾賜與滇（音同顛）國國王一枚金印，但過去缺乏史料，難以證實古滇國的真實性，直到出土純金鑄造的「滇王之印」，才被確定真實存在，存在約300多年，近日大陸國家文物局又發布新考古成果，遺址出土大量漢代簡牘等，顯示西漢中央政府已對雲南地區行使控制權。

根據《新華日報》報導，西漢史學家司馬遷在《史記．西南夷傳》記載，「漢武帝元封二年，滇王嘗羌降於漢，漢『賜滇王王印，复長其民』」，指漢武帝在西漢元封二年（公元前109年），賜與滇國國王一枚純金王印，直到1956年，在雲南出土古滇文化石寨山古墓群「河泊所遺址」，才找到《史記》提到的金造「滇王之印」。

2019年還出土「滇國相印」封泥，指的是古時機密文件上一種蓋有印章的泥巴，與「滇王之印」相互印證，更加確定滇國的真實性，也表示漢武帝在滇國領地設益州郡、賜王印同時，還建立起一套行政管理體系，近日大陸國家文物局又分享新發現，遺址中出土大量漢代封泥和簡牘，顯示西漢中央政府已對雲南行使控制權。

雲南省文物考古研究所所長劉正雄介紹，遺址主要揭露兩漢時期的文物，發現建築物基址、灰坑、墓葬、河道、水井等重要遺跡，出土文物多達2000多件，例如封泥、簡牘、銅器、鐵器、骨器、玉石器等，其中封泥共有500多枚，分為官印封泥和私印封泥，認為封泥出土位置在古時可能是文書資料銷毀場所。

除了封泥還有簡牘，字跡明顯的簡牘殘片約200多片，不明顯的約1000多片，目前已辨識出「滇池以亭行」、「建伶縣」、「始元四年」等文字，除此之外，還挖掘出大型建築物基址，寬達12公尺的道路、長達48公分的瓦片、瓦當和地磚等，為西漢設置益州郡的郡治提供線索，也是統一多民族國家的重要實證。