近日大陸迎來十一長假，不少人都趁此機會回家與家人團圓。大陸近日一段影片在網路上引起熱議，一名父親得知女兒要回家，竟直接站在路口等到天黑，手裡還拿著幾根香蕉，怕女兒肚子餓可以在路上先吃，感人的父愛讓許多網友都忍不住紅了眼眶。

根據《西部決策》報導，這段暖心影片由媽媽拍攝，她透露女兒當天從廣州市搭車返回位於雲浮市的家，原本路程只需要2個小時，卻因為交通堵塞，過了10個小時都還沒抵達，父母倆在家中從白天等到黑夜，期間爸爸還焦急地下樓3次，最後乾脆就不再上樓，直接在路口等了1個多小時才接到女兒。

媽媽透露，因為女兒喜歡吃香蕉，所以特地準備了一些放在家中，但爸爸怕女兒在路上餓了，乾脆帶了3、4根到路口一起等，過程中不管是站著、坐著、蹲著，眼神都始終緊盯著路口旁的道路，最後終於看到載著女兒的車抵達，爸爸連忙站起身上前迎接，幫忙開車門、遞上手上的香蕉，並帶女兒回家。

影片曝光後，網友們都感動不已，紛紛留言，「父愛更多是無言！但和母愛一樣偉大」、「我爸爸也會帶著餅乾去接我」、「以前父親還在的時候，每次周末或放假回家，無論多晚他都會在車站等我，然後回去一起吃飯」、「爸爸媽媽都是這樣，愛自己的孩子，渴望他們多回來」、「小時候真的不懂事，現在懂事了父母都老了」。