墨西哥一名醫師近日分享一張靈異照片，畫面中有一個透明罐子，裡面裝著被切除下來的子宮，不過仔細一看就能發現，在罐子的後方有一團神祕黑影，模樣看起來就像是「死神」，且手裡似乎還拿著鐮刀，讓網友們看到以後都驚嚇不已。

根據外媒報導，墨西哥醫師奧爾特加（Jorge Bermejo Kawache Ortega）在TikTok分享一段影片，他表示有個在厄莫西約（Hermosillo）工作的醫師朋友，最近傳給他一張照片，只見畫面中一個透明罐子內裝有被切除下來的子宮，因為手術非常順利，醫師才會拍照想和患者家屬分享。

不過仔細看就會發現，罐子後方出現一團黑色的不明物體，樣子看起來就像是「死神」，手上似乎還握著一把鐮刀。起初奧爾特加只是單純想和網友分享這張照片，沒想到居然會在網路上爆紅，不過他也透露，這名患者在術後隔天就出院，且健康狀況恢復良好，因此這張靈異照片就只是一場巧合而已。

奧爾特加還說，無論相不相信超自然現象，所有外科醫師進入手術室以後，都不斷在和死神抗爭、戰鬥，好讓手術台上的患者恢復健康，「有時候我們贏了，有時候卻輸了，死亡始終是我們工作中的一部分，不管是多優秀的外科醫師，這個事實都會一直存在。」