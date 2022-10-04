真愛面前年齡不是問題！菲律賓一名78歲老翁近日迎娶18歲少女為妻，2人都是彼此的初戀，且希望婚後能夠盡快懷上第一胎、組成完整的家庭，雖然這對新人年齡差距極大，但雙方家人都十分支持，這段差距60歲的「爺孫戀」修成正果後，立刻引發熱烈討論。

A 78-year-old man in the Philippines has married an 18-year-old - who became his girlfriend when she was 15 https://t.co/LVIBF9zCpe — Mirror World News (@MirrorWorldNews) October 3, 2022

根據《鏡報》報導，78歲退休農夫拉什得（Rashed Mangacop），在8月25日迎娶18歲少女哈莉瑪（Halima Abdullah），極大的年齡差讓這樁婚事引發熱議。拉什得的侄子透露，拉什得是哈莉瑪父親的老闆，而2人是3年前在呂宋卡加煙省（Cagayan）的一場晚宴上認識，儘管雙方相差60歲，但他們會在一起純粹是因為愛，並非相親或包辦婚姻。

拉什得從未結過婚，也沒有談過戀愛，卻很快就愛上哈莉瑪，而且這也是哈莉瑪第一次墜入愛河，雙方都是彼此的初戀，他們以情侶的身分度過3年時光，最終決定在今年步入禮堂，令人意外的是，2人的家人對於這樁婚事都十分贊成與支持，拉什得的侄子也開心表示，「我叔叔年紀大了卻還是單身，所以家人們都由衷祝福他。」

日前印尼也有一對「父女戀」引發話題，25歲單親媽媽諾阿米拉透過工作認識46歲男子再尼南利，起初2人以乾爹、乾女兒的身分互動，未料相處過程中諾阿米拉逐漸產生情愫，於是主動出擊告白，再尼南利起初也嚇一大跳，不過他認為緣分既然來了，就應該接受，於是2人在今年8月完婚，雙方的家人也都非常支持。