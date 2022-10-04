誤會大了！日本推特近日瘋傳一張照片，只見飼主抱著一隻「黑熊寶寶」，牠全身毛茸茸，模樣非常可愛，但也讓人不禁質疑，飼養具有攻擊性的熊是否妥當，不過原PO也趕緊解釋，其實這隻動物並非黑熊，而是擁有三種狗血統的混種犬。

日本網友@y_nakajima_在推特貼出2張照片，一名飼主抱著全身毛茸茸的「黑熊寶寶」，而且黑熊看起來非常聽話，牠在飼主懷裡也沒亂動，甚至還盯著鏡頭微笑，不僅全身呈現黑色，就連眼睛及肉球也都是黑的，乍看之下宛如一隻絨毛布偶，照片累積9.3萬人按讚，有不少人表示「雖然熊很小隻，但這樣抱不妥吧」。

而原PO趕緊也解釋，其實牠並不是黑熊寶寶，而是由德國牧羊犬、秋田犬及柯基犬雜交出來的，沒想到牠的毛特別蓬鬆又很多，毛色剛好是黑的，才會讓人誤以為是隻熊，不少人得知真相後，笑著說「不解釋的話，真的以為是熊」、「本來還想說是不是戰鬥民族養熊當寵物，沒想到是一隻假冒黑熊的狗狗」。

無獨有偶，日本另一名網友@Cyclamate也曾遇過像熊的狗，他經過一輛攤販貨車時，發現車底下趴了一隻「小黑熊」，讓他感到非常好奇，詢問飼主才知道，牠是柯基和甲斐犬生下的混種犬，狗狗擁有柯基的招牌短腿，毛色則遺傳甲斐犬的黑褐色花紋，身形較圓且毛蓬鬆，乍看之下會誤以為是熊，而飼主也將牠取名為「小熊」（クマちゃん）。