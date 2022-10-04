美國佛羅里達州近日因4級颶風伊恩侵襲受到重創，造成100多人喪生，部分大型建築也遭摧毀。當地一名記者在推特上傳驚人照片，只見室外淹水已達半層樓高，連棕櫚樹都快滅頂；但神奇的是，住家內竟完好無損，地上只有一點汙水，讓網友都驚嘆不已，忍不住問：「窗戶是什麼牌子？」

We live on the beach in Naples, Florida. We stayed through the Hurricane Ian. Thought I'd share a rather notable photo from the experience... pic.twitter.com/LziDWoVN78 — Dixie Whatley (@bothcoasts) October 1, 2022

根據《WCVB》報導，美國記者華特麗（Dixie Whatley）近日在推特上傳驚人照片，只見畫面中淹水的高度已經達到落地窗的一半，相當於半層樓高，就連屋外的棕櫚樹都差點要滅頂；不過神奇的是，和屋外的一片狼藉相比，家裡可以說是平安無事，只不過地上有一點汙水而已。

華特麗透露，她住在佛羅里達州那不勒斯（Naples）的海灘旁，「我們挺過了伊恩颶風。」推文一出立刻引發熱議，截至目前為止已累積37.4萬人按讚，大家看到照片後，都對落地窗過人的承受能力感到驚訝不已，紛紛留言，「我到哪裡可以買到這個落地窗？」、「求一個落地窗的牌子」、「誰幫你安裝這些落地窗的？我需要為他們鼓掌！」、「這些窗戶太厲害了，它們居然能承受如此大的壓力」。

華特麗看到網友們的留言後回應，這些落地窗已經安裝超過15年，起初因為漏水而重新安裝過，但從那之後就再也沒發生過漏水問題，讓她不禁感嘆：「安裝的方式和窗戶品質一樣重要」，她也說自己正在試圖找出落地窗的品牌。