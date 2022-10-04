印度安得拉邦一名男子結婚後，依舊對前女友念念不忘，竟向妻子提出「3人行」的要求，豈料對方不僅沒生氣，甚至同意讓丈夫再娶前女友，婚禮現場曝光後，不少人直呼不可思議，引發外界討論，不過妻子雖未反對這門婚事，但可以看到她全程面無表情。

男子與前女友近日舉辦婚禮，妻子全程觀看，臉上絲毫沒有一點笑容。(影片來源/YouTube/Khadhaipoma -தமிழ் Tamil news)

綜合印度媒體報導，居住在安得拉邦蒂魯帕蒂（Tirupati）的男子卡利安（Kalyan），在結婚前曾與妮塔雅（Nithya Sree）談遠距離戀愛，但由於見面次數太少，兩人最終還是以分手收場，卡利安選擇向前看，2年前透過社群媒體認識現任妻子米瑪拉（Vimala），兩人交往順利並步入禮堂。

豈料米瑪拉發現，卡利安近日情緒有些喜怒無常，進一步了解才得知，丈夫的前女友妮塔雅竟搬到他們居住的城市，對方甚至還主動聯繫卡利安，似乎想重修舊好，卡利安逐漸發現自己對妮塔雅還有感情，於是向妻子攤牌，並提出「三人行」的要求，米瑪拉一開始非常錯愕，但經過考慮後，她依舊選擇接受妮塔雅。

米瑪拉允許兩人舉辦婚禮，她也有出席婚禮當來賓，三人還在現場合影，米瑪拉在過程中並未表現出不悅，但全程面無表情，與新娘臉上喜悅形成強烈對比，目前三個人還同居，不過印度也是採一夫一妻制，因此卡利安與妮塔雅的婚姻不具法律效力。影片曝光後，不少人佩服米瑪拉的包容力，但許多人都批評卡利安的行為令人不齒，根本是在羞辱妻子。