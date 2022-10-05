下雨時不只人類會躲雨，動物通常也會找地方遮蔽，不過大陸廣東一群鴨子遇暴雨時，竟待在原地一動也不動，現場像是靜止了一樣，讓不少網友擔心，鴨群是不是被雨嚇到，不過有專家透露，其實鴨子非常喜歡玩水，遇到下雨時很開心。

綜合陸媒報導，廣東湛江市有民眾經過一間養殖場時，發現當時正下著大雨，但圍欄裡的鴨群並未急忙逃竄，或試圖找地方遮蔽，而是集體定格淡定淋雨，影片曝光引發討論。不少網友開玩笑地說，「看來鴨子也有煩惱」、「鴨子正在享受雨打在身上的滋味，畫面充滿文青感」，也有人表示，鴨子的羽毛有防水作用，所以根本不怕雨，而牠們集體定格並仰頭的站姿，其實有利於雨水落地。

農場知識網站《Savvy Farm Life》介紹，鴨子能適應水生與陸地的環境，而且個性調皮，喜歡陰暗的下雨天，就算戶外颳風下雨，牠們還是喜歡待在外面玩耍，也很愛待在水裡，經常出沒於湖泊或池塘，以水生植物和小昆蟲為食，例如軟體動物、螃蟹和青蛙，除了在水中覓食外，牠們還會用水來梳理羽毛，將頭浸至水中清洗眼睛與鼻孔。

鴨子就算淋雨也不怕著涼，主要是牠們身上有一層較厚脂肪，有禦寒的作用，尾部的尾脂腺還會分泌油脂，鴨子平時會用嘴巴啄自己的尾部，將油脂擠出來並抹在身上，使全身的羽毛都裹上一層油脂，而且鴨子長大後羽毛非常厚，保護牠們免受風雨及雪的侵襲，因此在野外很少遇到鴨子被凍死的狀況。