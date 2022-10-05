兇猛的老虎是讓許多動物聞風喪膽的掠食者，然而近日一段影片卻翻轉了大眾對老虎的印象，只見一隻老虎躲在草叢中，偷襲毫無戒心的公牛，沒想到下秒公牛大膽反擊，竟把老虎嚇到轉頭就跑，神奇的一幕讓網友都驚訝不已。

Courage is found in unlikely places…

Bull scares away the tiger. This is not the behaviour apex predator that we know. Pressure of human presence is perhaps having a huge role.

WA fwd pic.twitter.com/6A4kx39yVc — Susanta Nanda (@susantananda3) August 30, 2022

印度林務局官員南達（Susanta Nanda）近日在推特上傳一段影片，只見畫面中一隻老虎躲在路旁的草叢裡，虎視眈眈地盯著正小跑過來的公牛，等到牠靠近之後，便立刻衝出去偷襲，然而下一秒卻出現大反轉，公牛看到老虎先是嚇了一跳，隨即反應過來，作勢往前威嚇老虎，讓老虎嚇到轉頭就跑，公牛也因此得以平安離開。

不少網友看到食物鏈翻轉的瞬間都驚訝不已，紛紛留言，「勇氣可以戰勝一切！」、「攻擊是最好的防禦，對公牛來說也是一樣」、「看來老虎當時沒有很餓」；而南達認為老虎之所以會變得這麼膽小，很可能是因為人類不斷破壞野生動物棲息地造成，許多人也認同他的觀點。

但也有一部分的人認為，是公牛頭上戴的面具嚇到老虎，才會發生影片中的狀況，「公牛戴著面具，或許是這個原因才讓老虎退縮了」、「公牛是被牠臉上的面具救了一命，老虎被這詭異的東西嚇到了」、「公牛臉上為什麼會戴著面具？是不是有觀光業者把牠當作吸引老虎的誘餌，好讓遊客可以拍到這樣的畫面？」、「很明顯，老虎是因為面具才退縮，牠不想攻擊看起來奇怪的獵物」。