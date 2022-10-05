大陸浙江一名15歲少年日前帶弟弟到海邊玩，豈料發現一隻擁有4眼的生物，擔心牠會被太陽曬死，趕緊將牠裝進水桶帶往警局求助，說要給警察一個寶貝，員警起初都非常困惑，往水桶裡一看才知是活化石「鱟」（音同後）。

根據《新浪新聞》報導，浙江溫嶺市松門鎮一名15歲王姓少年，日前帶11歲弟弟到東海塘遊玩，在附近發現一隻「鱟」，待在原地一動也不動，少年在學校曾學過這種海洋生物，而且鱟的身形特殊，讓少年印象深刻，知道牠是國家二級保護動物，當下擔心鱟會被太陽曬乾，因此先將牠帶回家。

少年和家長商量後，決定與弟弟一起到警局求助，當時他還能準確叫出鱟的名稱，讓警察們非常佩服，隨後對鱟進行初步檢查，發現牠身上並未有受傷狀況，聯繫當地的漁業部門，將鱟帶往附近烏岩村的海邊放生，警方也強調，民眾若在野外發現受傷、行動不便的稀有動物時，應報警求助或連繫當地動物救援組織，不要擅自處理或私自養殖販售。

據《行政院農業委員會全球資訊網》資料顯示，鱟擁有4隻眼睛，一根長而尖的劍尾，牠們的祖先出現於古生代泥盆紀，比恐龍還要古老，至今已存在地球上約4億年，鱟的外型直至現今都沒太大變化，因此被稱作活化石，目前全世界有4種鱟，多分佈於美國東海岸與亞洲東海岸，在台灣及離島也能見到鱟的蹤跡，而且鱟是地球上唯一擁有藍血的海洋生物，牠們的血液中含銅離子，因此呈現藍色。