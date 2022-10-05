躺在家裡也可能有意外找上門！美國一對夫妻日前半夜在家睡覺，突然聽到一陣巨響，且房間內灰燼瀰漫，原本他們以為是家中鍋爐爆炸，未料竟在床尾看見飛機的輪子，才終於驚覺這是一起墜機事件，所幸夫妻2人都平安無事，但機上3人全不幸罹難。

Hermantown plane crash: 3 people killed, plane narrowly misses homeowners



Full story: https://t.co/mgsqXZrMKE pic.twitter.com/oWeh4gzp8g — Scott Wise (@Fox9Scott) October 3, 2022

綜合外媒報導，這起事件發生在明尼蘇達州，本月1日深夜，男子霍夫曼（Jason Hoffman）和妻子已經入睡1小時，突然聽到家中傳出巨響，2人瞬間被驚醒，一睜開眼就發現房間滿是灰，讓他難以看清妻子在哪裡，原本霍夫曼以為是家裡的鍋爐爆炸，未料拿起手機一照，竟在床尾看見飛機的輪子，讓他嚇壞了。

據當地警方調查，失事的是一架塞斯納（Cessna）172型小飛機，他們先前已接獲德盧斯機場（Duluth）控制塔通報，稱這架飛機從雷達消失後墜毀，於是警方派人到附近搜索，並找到飛機殘骸，機上分別有32歲飛行員泰勒（Tylor Fretland），2名乘客32歲女子艾麗莎（Alyssa Schmidt）和她的31歲弟弟馬修（Matthew Schmidt），3人皆在意外中罹難。

霍夫曼受訪時表示，附近的鄰居也被巨響驚醒，並警告他們先別出房門，因為屋子四周散落許多帶電的電線。後來霍夫曼夫妻在地下室找到愛貓，所幸牠平安無事，一家人在確認環境安全後離開房屋，他們才終於看見，住了7年的家後半部全被撞毀。