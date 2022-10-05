非洲南部國家辛巴威近日發生一起恐怖事件，一名男子原本打算去釣魚，卻在路途中遭遇5頭大象追擊，他嚇得跳進河中避難，沒想到又被鱷魚狠咬，雖然他試圖跳上鱷魚背反抗，最終仍被失去了一隻手和一條腿。

Man jumps in river to escape charging elephant… and loses an arm and a leg in crocodile attack https://t.co/HnwjyPDuWb — 9 Breaking News (@9Breakingnew) October 4, 2022

根據《每日郵報》報導，34歲男子西安內（Winders Sianene）日前前往威北馬塔貝萊蘭省的一處釣魚聖地「Mlibizi」釣魚，未料路途中發現有5頭大象朝他衝了過來，西安內嚇一大跳，因為擔心自己被踩死拔腿就跑，甚至還跳進河中躲避，未料才剛下水不就，他就感覺左腿劇烈疼痛，回過頭一看才發現自己遭鱷魚攻擊。

西安內回憶當時的情況，表示他回頭時鱷魚正想接著攻擊他的左手，西安內為了求生迅速反應過來，爬到鱷魚的背上，緊緊抓住牠的頭，並把右手伸進鱷魚的嘴巴裡，迫使牠感到噁心想吐，「我知道我必須不惜一切代價才能活下來，鱷魚的舌頭很小，牠們不喜歡被碰觸到舌頭，因為這可能會傷害牠們。」

等到鱷魚逐漸平靜下來後，西安內才開始大聲呼救，當地人聽到後急忙趕到現場，用木棍撬開鱷魚的嘴，並把牠驅趕離開，雖然西安內被緊急送往醫院，但傷勢過於嚴重，不得不把手腳截肢。西安內受訪表示，雖然他當下十分痛苦，但他一心只想著要活下來，並慶幸地說：「很少人可以在遭遇這2種動物的攻擊後還存活下來」，因此他感到幸運不已。