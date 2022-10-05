大陸山東濟南市一片池塘被抽乾後，底下竟出現一座古墓，而且面積非常大，在古代堪稱豪宅等級，考古學家進行挖掘，在墓室裡發現大量動物骨頭，例如雞、鴨、魚、牛及鹿角等，讓人感到困惑，查看墓室牆上的石刻壁畫後，才揭開墓主人生前的奢華生活及身分。

三官廟村的池塘裡出現漢朝古墓，專家進行挖掘後並未發現陪葬品，推測古墓被水淹沒前可能已遭盜。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

據大陸節目《經典傳奇》報導，2018年濟南市濟陽區「三官廟村」村民為清淤抽乾池塘的水，發現底下竟藏一座古墓，趕緊向相關單位聯繫，古墓占地約300平方公尺，屬於拱頂磚室設計，規模宛如四室四廳的地下宅院，考古工作負責人陳永婷表示，他們在淤泥中發現墓室門楣，上面刻有羊頭浮雕，推測該墓是漢代大型磚室墓，擁有1800年歷史。

考古團隊在墓室西側還發現一個漆器盒，雖然在漢代墓葬經常出現，但漆器盒附近出現不少魚骨頭，牆邊還發現牛骨頭，不僅如此，墓葬廳堂還出土大量動物骨骼，經辨別是禽類骨頭，例如雞與鴨，品種多達4、5種，甚至還發現鹿角，由於漢代講究「修仙養生」，鹿在古時被認爲是仙人騎乘的工具，也顯示出墓主人對死後進入仙界的渴望，此外在墓室裡還發現多達60幅的石刻壁畫，用於紀錄墓主生前的生活。

陳永婷在壁畫中發現，上面刻有魚、豬、狗及大雁等動物，還有一名廚師拿刀站在木桌前，正在為主人烹煮菜餚，在漢朝若有資格吃肉，身分可能是諸侯或士大夫等，也就是《左傳》提到的「肉食者」，陳永婷表示，起初以為墓室內的雞、鴨、牛是用於祭祀，但骨頭數量實在是太多，讓他們感到困惑，研究壁畫後推測，墓主人身分地位高，生前喜歡吃肉製美食，墓裡出土大量動物骨骼，表示他希望死後還能繼續享用。

墓室裡還發現四散的人骨，專家隨後拼出2具屍骨，經研究後發現，女性墓主人年齡約40至45歲，牙齒有蛀牙狀況，推測她生前營養充足，身高約155公分，而男性墓主人身高約161公分，死前身體狀況欠佳，年約40歲左右，腰椎出現變形、突出的狀況，表示他可能長時間坐著工作，而且還有肥胖問題，在漢朝應該是擁有2000石高俸祿的官員，生活過得很富裕。