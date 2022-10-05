大陸一名男子和朋友出遊時，朋友竟擅自拿走路邊野蜂群的蜂王，害2人被蜜蜂一路追趕，車窗上布滿密密麻麻的蜜蜂，一段時間後牠們才慢慢被風吹走，雖然2人並未因此受傷，但男子對朋友的行為感到頭痛不已，忍不住直呼自己「交友不慎」。

根據《都市時報》報導，雲南省昆明市一名王先生日前和朋友開車出遊，在路邊看見一窩野蜂，豈料朋友一時興起，竟用棍子把其中的蜂王挑了出來，隨後拿著就跑，導致一群蜜蜂跟在他們屁股後面飛，他們上車了以後，蜜蜂還包圍整台車，整片車窗上全是密密麻麻的蜜蜂，後來才慢慢被風吹走。

王先生透露，自己小時候經常和家人上山處理蜂窩，所以有一些經驗，這種野蜂通常會找陰涼的樹幹或石頭下短暫休息後再繼續趕路，且蜂王不會螫人，對於朋友的行為，他只覺得自己交友不慎。除此之外王先生也提醒，在野外遇到蜜蜂或其他蜂種，不要靠近、不要逗留，更不要挑逗，如果遇到蜜蜂襲擊就要儘快逃離，被蜜蜂螫了則要儘快就醫。

新聞曝光後，網友也都留言批評王先生朋友的行為，「人家蜂王當的好好的，非得把人家擄走，什麼心態啊？」、「我真的不理解這種『雖然拿走對我沒用，但我就是手癢想搞破壞』的人」、「這麼無聊？怎麼不去狼群擄走狼王啊？」、「他認為好玩的一個舉動，可能是這群蜂的滅頂之災」、「我覺得他如果被螫了都是自找的」。