位於北極和挪威之間的斯瓦巴群島，冬天時長達4個月看不見太陽，而島上的朗伊爾城被認為是世界最北端人類居住地，該城鎮禁止居民死後埋在家鄉，目的是為了阻止病毒擴散，不僅如此，當地醫院沒有設置產房，所以孕婦分娩前一定要離開，飛往挪威的醫院生產。

根據《每日星報》報導，斯瓦巴群島（Svalbard）距離北極約1046公里，離挪威約804公里，冬季時平均氣溫僅零下17度，任何事物都處於冷凍狀態，土壤也被結凍形成永凍土，斯瓦巴群島被歸類為挪威的一部分，當地有著名的冰洞景點，還有狗拉雪橇熱門活動，當地並未受人為破壞，荒野地區有許多北極熊和馴鹿等動物四處遊蕩。

斯瓦巴群島為了保護島上的鳥類生態，因此禁止居民飼養貓咪，島上雖然設有酒吧、餐廳、學校及大學，但卻沒有產房，因此孕婦臨盆前1個月，就要到挪威的醫院生產， 除此之外，島上首府「朗伊爾城」（Longyearbyen）被認為是世界最北端人類居住地，住了約2000多人，當地導遊表示，就算一輩子都住在朗伊爾城，死後也不能被葬在家鄉。

導遊提到，斯瓦巴群島氣候酷寒，土壤都是「永凍土」，人類死後下葬，遺體也不會腐化，城鎮裡有一個小墓地，埋了死於1918年的7名挪威男性，而他們的屍體曾在1998年被挖出，保存都很完整，當地政府才意識到問題，擔心因流感過世的人身上病毒還保有活性，永凍土融化後恐會帶來疫情，因此在1950年立法規定，居民死後不能葬在島上，另外，當地醫院也不夠大、設備不完善，居民若患重病，基本上都會被移至挪威的醫院，也表示居民死在島上的機率很低。