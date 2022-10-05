自古以來，武將們都有收養義子為己所用的習慣，這種風氣在元末明初更是形成一股風潮，明朝的開國皇帝朱元璋也收養了不少義子，總共20多人，他們更是對朱元璋之後創建大明帝國發揮了巨大的作用，然而這些義子長大後，朱元璋皆要求他們必須回復原姓，背後的用意相當深遠。

根據陸媒報導，明太祖朱元璋收養義子的根本原因，是想培養自己的勢力，而這20多名義子大致可被分為3類，第一類就是朱元璋的侄甥。1354年，外甥李文忠前來投靠，朱元璋大喜，於是將他收為義子、賜姓朱，並全心栽培，李文忠19歲就開始領兵作戰，之後更率軍平定江南，出征北元，立下眾多戰功。

第二類則是在戰爭中遇到的孤兒，朱元璋在早年征戰收養了孤兒沐英，同時賜姓朱，沐英是所有義子中最早被收養的，在從小的栽培之下，他武藝高超、謀略過人，到了18歲就已經立下了不少戰功，被提拔為軍中的指揮使。

最後則是為了安撫部下而認的義子，比如滁州守將何世隆的孫子何文輝，其功勳出色，參與了平定江西、福建、陝西、四川的戰事。而這些養子為了報恩，在沙場上都奮勇殺敵，朱元璋通過父子親情，成功培養20多名心腹，替他節制諸位將領，彼此之間又能相互監督。

不過在明朝建立之後，這些義子卻無法繼續享受「朱元璋之子」的榮耀，反而被紛紛改回原姓。1366年攻克杭州後，朱元璋令李文忠恢復本姓，何文輝幾乎在同時恢復本姓；次年，沐英也被除去朱姓，賜姓沐，改名沐英。

朱元璋這麼做主要是出自於對「中央集權」的考量，當時他的親生兒子陸續出生，且在明朝建立之後，這套父子式的政治關係已不適用，改父子為君臣才更符合新的統治秩序。等朱元璋親子長大成人，出鎮邊疆要地就成為這些義子的責任，而他們也感念朱元璋的養育、培養之恩，即便復姓仍對朱家忠貞不二，沐英及其後代更是守衛大明王朝長達270年，由此看來朱元璋的行為確實是高明之舉。