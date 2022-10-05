座頭鯨個性溫馴，被稱作「海洋中的溫柔巨人」，不過牠們其實也是有脾氣的。太平洋鯨魚觀察協會在美國華盛頓州附近海域，發現2隻座頭鯨竟與15隻虎鯨（也被稱作殺人鯨）交戰，雙方在海上纏鬥將近3小時，畫面非常罕見，船上的研究員也看得目瞪口呆。

2隻座頭鯨激戰15隻殺人鯨，戰況相當激烈。(影片來源/YouTube/Pacific Whale Watch Association （PWWA）)

根據《Business Insider》報導，太平洋鯨魚觀察協會（PWWA）近日開船經過華盛頓州的薩利希海（Salish Sea）時，發現2隻座頭鯨激戰15隻虎鯨，牠們不斷在水中跳躍，用尾巴拍打海面，激起巨大的水花，戰況非常激烈，起初以為是虎鯨在追趕座頭鯨，但當雙方拉長距離後，座頭鯨又會回到虎鯨身邊。

太平洋鯨魚觀察協會提到，這場決鬥維持了3個小時，眾所周知，虎鯨以海豹、海獅等哺乳動物為食，也會捕食年輕的座頭鯨，不過在鯨群裡並未出現年幼座頭鯨，而且在薩利希海域從未發生虎鯨與座頭鯨交戰狀況，屬於非常罕見的情形，也讓專家們非常好奇，目前並不清楚搏鬥原因，他們也將過程分享至網路，引發討論。

而座頭鯨常被認為擁有正義感，過去有不少保護弱小的案例，加州虎鯨計畫研究員舒曼賈妮格（Alisa Schulman-Janiger）提到，2012年他們在加州蒙特雷灣發現一群虎鯨，正在攻擊一隻灰鯨和牠的幼鯨，過程中幼鯨不幸喪命，當時吸引數隻座頭鯨前來，還卻刻意待在幼鯨屍體旁，只要虎鯨一靠近，牠們就會大聲鳴叫，並且用尾巴狂打水面，目前難以解釋座頭鯨究竟是為了自身利益，還是想要保護其他動物。