俗話說「人情留一線，日後好相見」，和他人維持友善的關係，對自己只是有益無害。外國一名女網友近日分享，她中了樂透大獎，獲得高額獎金，原本想分給丈夫的兄弟姊妹，未料約他們家庭聚餐時，卻被其中2人以「愚蠢」為原因拒絕，讓她氣到決定連一毛都不分給對方。

根據《鏡報》報導，外國29歲女網友在論壇《Reddit》上發文，透露自己最近中了樂透大獎，拿到巨額獎金，和丈夫討論過後，決定除了爸媽以外，也要分部分獎金給兄弟姊妹，儘管在親戚當中有關係不那麼親近的，但夫妻倆還是不計前嫌，希望能用這筆錢幫助所有家人償還負債、擁有自己的房子。

由於PO主是獨生女，所以他們邀請丈夫的5名兄弟姊妹一起聚餐，且事先刻意不說明原因，沒想到有2名平時關係不太好的手足，不但拒絕參加聚會，還稱這種家族活動很愚蠢，PO主得知消息後非常生氣，告訴丈夫應該重新考慮獎金的分配。

在場的公婆聽到瞬間暴怒，對著她大吼大叫罵她自私，還說如果不分獎金給那2名手足，他們也不需要了，「最後我們直接請公婆離開，因為不想和他們吵架，我們也沒義務分享所有的獎金。」沒想到幾天之後，PO主和丈夫就收到了那2名手足的電話、簡訊轟炸，痛批「你們奪走了我們的未來」。

文章一出立刻引發熱議，許多網友都力挺PO主，認為她沒有做錯事情，「你並沒有做錯任何事，如果你沒有中樂透，他們的未來仍會維持原樣，這只是他們做的一場選擇失敗的賭注」、「光是他們說出『沒興趣參加愚蠢的家庭聚會』，就已經有足夠的理由不分錢給他們了」。