對許多狗主人來說，我們的寵物會陪我們慢慢散步，讓我們神清氣爽、宛如置身天堂，同時也是家中擁抱和親吻的固定來源。牠們提供堅定不移的慰藉、依偎、無條件的愛，以此轉移我們對壞消息的注意力，指引明日的希望。一些小社區已經讓酒廠的犬隻負責運送祭奠用酒，科學家們也正在訓練一些能夠嗅聞出罹患肺炎病人的狗狗，以便在機場檢查站派上用場。

這波疫情凸顯了狗對我們的生活有多重要，也凸顯了狗能協助人類向前走，甚至存活下來。狗狗仰賴我們供應生活必需品，我們卻在數不清的事情上依靠牠們。牠們最終能幫助我們成為更好的人，不論在身體上、心理上、情緒上，甚至事業上（許多公司現在都將「辦公室犬」列為員工）皆如此，養一隻狗能延年益壽已是不爭事實。愈來愈多證據把狗狗和健康連在一起，而且不只是基於抒解日常壓力和孤寂感等顯而易見的理由。有研究顯示，狗狗也能降低我們的血壓、保持活力、降低心臟病和中風的風險、提振自尊、鼓勵社會參與、強迫我們走出戶外親近自然、刺激我們體內分泌讓我們覺得安全、有伴、滿足的強力化學物質。一項研究甚至顯示，養狗可以降低24%因任何因素死亡（科學文獻喜歡稱之為「全因死亡率」）的風險。至於有潛在心血管疾病的人（這光在美國就有數千萬人），養狗降低的死亡風險比例更大。二○一四年，蘇格蘭科學家統計，養狗，特別是在人生下半場養狗的人，可以撥慢老化的時鐘，讓你的行動及感覺年輕十歲。我們也知道狗狗可以幫助孩子發展更強健的免疫系統、緩和其常充滿自我懷疑、同儕評斷、成人期望、情緒混亂的青春期壓力源。

狗狗在很多方面為我們效勞，從幫助我們實踐更好的時間計畫（畢竟狗狗必須按時餵食和帶出去溜達）到保護我們的家人和感知危險等等。狗狗可以在地震發生的幾分鐘前察覺大難臨頭，也可以嗅出空氣中因暴風雨或海嘯來襲產生的環境變化。敏銳的感官讓狗狗成為追捕罪犯、探查違法毒品和爆裂物、找出受困民眾（或更糟的──屍體）的得力助手。狗狗高超的嗅覺能聞出惡性腫瘤、糖尿病患過低的血糖、懷孕，以及現在的新冠肺炎。狗狗也可能出乎意料地成為思想與靈感的泉源。多名學者提出，達爾文會開始有系統地研究自然，是受到狗狗的啟發，而狗狗也在他的養成時期協助塑造他的科學方法。〔據說達爾文在書房寫他劃時代的名作《物種起源》時，聰明的㹴犬波利常依偎在書桌附近、壁爐旁邊的籃子裡。他們會在窗前交談，每當達爾文開玩笑地提到外面「頑皮的人」，波利就會汪汪叫。後來波利成為達爾文最後一本著作：一八七二年《人類和動物的情感表達》的插圖模特兒。〕

但並非所有關於狗狗的消息都那麼美好。光是我們這一生，某種程度上，我們親眼見證犬類的壽命愈來愈短，尤其是純種狗。我們知道這是個大膽、備受爭議的主張，但請耐心聽我們把話說完。雖然有很多狗確實活得比較久，但也有很多狗跟人一樣，因為罹患多於以往的慢性病而過早死亡。癌症是較年長狗狗的首要死因，肥胖、器官退化、自體免疫疾病和糖尿病則緊追在後（較年輕的狗狗則較可能死於外傷、先天性疾病和傳染病）。我們遇過無數寵物爸媽想方設法讓他們生命中的狗狗活得愈久愈好（或許不能「永遠」，但起碼要盡可能延長其健康壽命──「壽命」與「健康壽命」是兩個意義不同的重要詞彙，我們會在後文加以區分）。

我們該從一開始就講清楚、說明白，我們的目的不是教你如何擁有一隻長生不死的狗。我們也不會在這本書中解決每一隻狗的健康問題──有太多變因和潛在變異因不同種類狗狗的不同健康狀況而異，不可能一一針對每一種可能性（不過你可以上我們的網站www.foreverdog.com，查詢可循哪些管道解決個別寵物問題）。這本書的宗旨是為理想的狗狗養育和照護提供一個有科學根據的架構，讓你可視本身特殊情況量身打造。而我們之所以給這本書取名為《狗狗長壽聖經》，既是比喻，也是嚮往。我們嚮往讓狗狗活蹦亂跳到最後一刻，不論那一刻何時到來，即便死去，牠們也與我們同在。我們的狗狗會永遠活在我們心中，就算牠們已離開這個星球。你的狗狗已經在你這裡找到永遠的家，而你會想讓這個家幸福安康。

有趣的是，我們要到二次世界大戰過後才真正把寵物視為家中的一分子。二○二○年，分析人類與動物關係演變的歷史地理學家，是透過觀察英國海德公園的墓碑做出這個結論。墓碑的年代可追溯至一八八一年，而其中有塊隱蔽的寵物區，從1,169座自一八八一年到一九九一年的墓碑蒐集資料後，學者發現一九一○年以前只有三座墓碑──不到1%──稱寵物為家中的一分子。但在二戰之後，有將近20%的碑文把寵物形容成家人，甚至有11%幫寵物冠上姓氏。這些動物考古學家也注意到，貓的墳墓愈來愈多。二○一六年，紐約法律首開先例，允許寵物與飼主同葬於人類墓地。如果我們的寵物值得擁有天堂裡的一席之地，那牠們也該在塵世得到妥善的對待，和我們度過美好的一生。

於是我們承擔了這樣的使命，讓數千萬名狗主人，以及任何想養狗的人，能夠改變他們照顧寵物的方式，以增進狗狗健康、維持狗狗活力，進而延長全球狗狗的壽命。狗狗值得擺脫慢性病、退化與失能的糾纏。這些不是年歲增長的必然結果（人也一樣！）但要達成這個目標，需要改變思維，而我們將帶你走上一段生動鮮明、有科學根據的旅程，一探所有可能有助於狗狗延年益壽的關鍵因素。雖然我們會深入科學的細節，但保證會讓它平易近人。我們在書中納入那些研究是為了給你知識與啟發，並提供數據和背景讓你能從容自在地改變必須改變的生活方式，來盡可能增進狗狗的健康和壽命。如果你對這些健康概念感到陌生，我們的建議可能讓你頭昏腦脹，所以我們會為每一個小步驟提供許多選項，你可以衡量你的腦容量、時間和預算，酌情加入狗狗的生活日常。每天都有形形色色的人向我們洽詢增進寵物生活品質的秘訣和解決方案，而我們知道我們的受眾既深且廣，多元又投入。我們雖然是不同背景出身、有不同的經歷，但一旦涉及我們的狗狗，我們就有相同的目標了。

我們會努力求取平衡，既幫助需要悉心指導的讀者，也滿足對錯綜複雜的科學求知若渴的人。如果你遇到看不懂的地方，往下看，別擔心；到這本書的最後，常識的策略也很管用。我們相信就算你只是瀏覽過那些艱澀的科學，也會獲得許多知識，而我們從頭到尾都會給予實用的秘訣。狗狗（以及我們自己）存在於世，是件引人入勝的事，若避而不談其背後的生物學，就是我們大意了。同樣地，迴避困難、敏感的對話，也是我們不負責任。例如，不管我們喜不喜歡，我們都要謹記，體重是今天健康領域的重大議題。那些多餘的重量是個禁忌的話題，但許多醫師，包括獸醫師在內，都不喜歡在診間裡談論它，因為那令人不快又尷尬，感覺極具爭議，更是位在羞辱的邊緣。但這樣的對話有其必要，因為我們不是在怪罪誰，而是在提供解決之道。過重顯然不利於健康，那就像一邊跑步，一邊笨拙地抱著尖銳的物品。我們都不會讓我們的狗狗嘴裡銜著刀片跑步，對吧？若說有哪個課題是你可以一再反覆學習的，那就是：少吃多動、吃新鮮食物，那對你和你的狗狗來說都是明確之理，也是你可以從這本書獲得的最大重點。但就算我們以短短九個字洩漏了本書的要點，你還不能闔上這本書喔，因為你得知道為什麼你和你的狗狗得少吃點、多動點、吃更新鮮的食物，以及該怎麼做。一旦明白為什麼及怎麼做，行動便水到渠成。

拜過去一百年來技術的日新月異、關於哺乳動物的知識也迅速累積之賜，我們生活在一個令人興奮的時代。我們對細胞內活動的了解呈指數增長，而我們很高興能為了這個美好的目標來呈現新知，協助我們親愛的狗狗成長茁壯，當我們最好的同伴。

我們的許多課題推翻了世人常有的迷思和習慣，特別是飲食和營養。就跟許多人一樣，很多狗都被餵得太多，卻營養不良。你知道每一餐都吃高度加工食品或許不是什麼好主意，那顯而易見。但沒那麼為人熟知的事情是，大部分市售寵物食品都是如此，都是高度加工食品。請別太過震驚，也別覺得自己上當，這件事不是只有你不知道。不過情況也沒有那麼壞，因為就像你自己也愛吃加工食品一樣（理想上應適量攝取），你不必完全停餵狗狗市售寵物食品。你可以參照我們的原則適量提供，你也可以自己選擇要拿更新鮮的食物取代多少比重的市售寵物食品。

如前文所述，一切從食物開始，但不止於食物。很多狗也被剝奪了適當的運動，同時又承擔環境毒素的衝擊，以及我們自身毒素──持續不斷的壓力──的影響。我們也會討論你可以用哪些方式了解狗狗的遺傳過往和現在，並運用這些資訊主動採取積極性的照護，以緩和不盡理想的遺傳學可能造成的效應。

過去一百年來的育種行為徹底改變了許多狗狗，有些變得更好，但不幸地，很多變得更糟。誠然，馴化帶來軟趴趴的耳朵和更容易駕馭的基因，但恣意妄為、欠缺規劃的育種也凸顯了隱性基因、形成基因刪除和狹小的基因庫。這樣的情況已促成「育種缺陷」而製造出基因弱化的動物。每三隻巴哥犬（俗稱哈巴狗）就有一隻因「虛榮育種」而不能好好走路，而這又會導致其他更多問題，包括提高瘸腿和脊髓疾病的風險。每十隻杜賓犬就有七隻，因「冠軍犬症候群」而帶有一組或兩組擴張型心肌症的基因，這是數十年前發生過的事（擴張型心肌症是心臟失去泵送血液能力的病症，起因是主要抽送血液的心室變大而衰弱；這也是人類常見的心臟疾病），但好消息是我們可以採取許多行動來改變這種現象。狗是我們「礦坑裡的金絲雀」（或者該說「礦坑裡的犬」），牠們過去五十年來，健康每況愈下，正反映人類的情況。牠們的老化過程與我們類似，但迅速得多，這就是研究科學家愈來愈重視狗狗，並將牠們視為人類老化模板的原因。不過，跟我們不一樣的是，我們的寵物無法自己做健康方面的決定，那得仰賴寵物爸媽（或飼主、守護者，你想怎麼在狗狗的一生裡稱呼自己都可以）做出明智的選擇來維持狗狗的活力和健康。我們會教你怎麼做選擇，並找出最務實可行的做法。

（本文摘自《狗狗長壽聖經》／皇冠出版）

【內容簡介】越來越多飼主重視毛小孩的健康，但令人意外的是，狗狗卻沒有因為飲食、醫療的進步而變得更健康，相反的，許多狗狗受到癌症、肥胖問題、器官退化、自體免疫與糖尿病等慢性病所苦，現代社會的飲食習慣與生活環境的劇烈變化，反而成為扼殺牠們健康的元凶。

世界上最受歡迎的寵物健康權威羅德尼與獸醫師貝克，集合了全球各界頂尖專家智慧，開發出一套結合健康飲食、規律運動、環境優化、營養補充的「長壽狗狗秘方」，教你如何正確養育狗狗，進而讓牠們得以遠離病魔侵擾、延長壽命。

狗狗或許只是你生命中的一部分，你卻是牠的全世界。唯有打破狗狗照護的錯誤迷思、改變做法，才能為牠做出正確選擇，打造出更適合牠居住的生活空間。從現在起，開始一點一點改變吧！因為，牠值得你的用心對待。

【作者簡介】羅德尼‧赫比Rodney Habib

獲獎無數的部落客、演講人，也是在臉書上擁有380萬名粉絲的最受歡迎寵物健康粉絲團Planet Paws的創辦人，以及紀錄片《狗狗癌症系列》（The Dog Cancer Series: Rethinking the Canine Epidemic）的創作者。他上傳到網路的影片已在全球各地分享超過數百萬次，使他成為世上最多人追蹤、最有吸引力的寵物健康權威之一。

凱倫‧貝克醫師Karen Becker, DVM

全世界最受歡迎的獸醫師，臉書專頁擁有超過220萬名粉絲。她以審慎、合乎常識的方式為同伴動物打造健康活力，贏得世界各地數百萬寵物愛好人士的愛戴。她以動物臨床醫師為終身職志，發表過相當多文章及演說，同時也在眾多以健康為目標導向的組織擔任保健顧問。