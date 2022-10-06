美國一名男子近日在職棒大聯盟球賽上向女友求婚，讓女方瞬間陷入狂喜，滿懷期待地等著男友掏出戒指，不料對方卻拿出超大的「棒棒糖戒指」，讓她當場翻臉，直接甩了男友一巴掌，讓全場球迷看傻眼。

根據英國《每日星報》報導，這起事件發生在本月2日，美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊和波士頓紅襪隊的比賽上，男子在上千名觀眾面前向女友甜蜜告白，說了句「我愛妳」後獻上一個吻，緊接著單膝下跪。女方似乎知道要發生什麼事了，又驚又喜的摀住嘴巴，但仍然遮不住期待萬分的幸福表情。

男子接著從牛仔口袋掏出一個戒指盒，沒想到裡面裝著的竟然是一個超大的紅色棒棒糖戒指，女子看到後瞬間變臉，不僅飆粗口，還賞了對方耳光，更將手上的飲料潑向男友，爆氣離開現場。突如其來的轉折，讓原本準備獻上祝福的球迷們看傻眼。

影片曝光後隨即掀起熱議，不少人痛批女子行徑離譜，也有眼尖的網友發現男子的另一個褲子口袋有不明隆起，猜測他可能是想先跟女友開個玩笑，之後再拿出真正的求婚戒指，沒想到女友會當場翻臉走人。