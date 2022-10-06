大陸不少野生動物園為了帶給遊客「沉浸式體驗」，開放申請自駕入園參觀，但近幾年來卻亂象頻傳。四川一名男子近日自駕到野生動物園旅遊，過程中看見一隻稀有的白虎，未料下秒牠就衝往前車狠咬，在保險桿處咬出2個大洞，隨後還朝著男子的汽車衝過來，讓他瞬間從驚喜變驚嚇。

根據《西部決策》報導，四川省重慶市一名男子近日到允許自駕遊的野生動物園旅遊，過程中偶然拍到一段驚悚畫面，只見一隻稀有的白老虎原本在路上閒晃，下秒就突然朝男子前方的白色汽車猛追，還把車尾保險桿咬破2個洞，隨後白虎甚至轉過身，往男子的車跑過來，讓他也嚇了一大跳。

影片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，大家都覺得十分可怕，紛紛留言，「老虎的牙齒也太堅固了」、「真嚇人，這經歷得終生難忘吧」、「要是我就不修了，逢人就說老虎咬的」、「還好坐在車裡，要不然就是咬人的屁股了 」、「好奇這種情況保險公司賠嗎？」、「一時不知道說白虎咬合力驚人，還是說汽車材質太差」、「要是我以後都不敢去野生動物園了」。

事後野生動物園園方回應，表示遊客在入園以前都會簽訂切結書與安全協議，目前被白虎咬的汽車仍在修理中，等到保險公司鑑定完畢後，就會賠償車主修理費用。