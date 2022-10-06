大陸浙江兩名年輕女孩近日趁著十一長假相偕爬山，不料越爬越陡峭，回神時已經被困在400多公尺高的懸崖峭壁上，由於兩人所處的位置坡度接近垂直，幾乎沒有多餘的站立空間，周圍也沒有護欄保護，稍有不慎恐摔得粉身碎骨。所幸當地救援隊獲報後緊急出動，最終將受困的兩人成功救下。

綜合陸媒報導，本月2日上午7時37分左右，浙江省金華市浦江縣公安局黃宅派出所接到簡姓女孩的求救電話，透露自己和友人被困在官岩山的一處懸崖峭壁上無法動彈。警方獲報後立即通報當地救援隊和消防人員，不過山區範圍廣闊，搜救人員無法確定兩名受困女孩的確切位置，只好分頭尋找。

直到搜尋至官岩山南側時，才發現遠處有兩名女子站立在懸崖峭壁邊不敢動彈，便立刻呼叫隊友前來支援。由於女孩們的所處位置坡度近乎垂直，且幾乎沒有多餘的立腳空間，加上草木叢生，造成搜救難度大幅上升，最終經過1個小時的救援才總算有驚無險地成功將兩人營救至山下的安全區域。

簡女獲救後表示，事發當時和友人想體驗不同的爬山經歷，所以選了一條陌生的山路，沒想到卻越爬越陡，回過神後已經受困在懸崖峭壁上進退兩難。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「上山容易下山難」、「對比下山時的害怕，她們是怎麼有勇氣爬那麼高的？」、「真的是自找麻煩」；也有不少人認為搜救應採付費制，以遏止山難亂象。