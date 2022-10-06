近幾年多次有民眾目擊殘缺的大白鯊遺體被沖上沙灘，雖然科學家推測背後凶手可能是虎鯨，但始終沒有找到更多的證據，未料今年5月竟有空拍機拍下5隻虎鯨追擊大白鯊的罕見畫面，讓科學家都興奮不已。

這場追擊戰長達1小時，且科學家認為有3隻虎鯨在過程中死亡。(影片來源/YouTube/ Sea Search Research & Conservation)

根據《衛報》報導，本周發布的一項科學研究中，公開一段由直升機與空拍機拍攝的影片，畫面中可以看到，一群虎鯨在西開普省（Western Cape）南部港口城鎮莫塞爾灣（Mossel Bay）附近，和本該是海洋中最凶猛的生物之一「大白鯊」展開一場追擊戰，整個過程長達1小時。

一直以來，虎鯨以海洋中的頂級掠食者聞名，雖然多次傳出牠們會獵食其他鯊魚物種，但關於牠們攻擊鯊魚的證據有限，也沒有研究探討背後原因。南非鯊魚科學家艾莉森（Alison Towner）直言，這種行為過去從未被目擊，而這段空拍影片拍攝於今年5月，最初有5隻虎鯨在追逐大白鯊，但科學家認為其中3隻在獵捕的過程中死亡。

海洋哺乳動物專家西蒙（Simon Elwen）指出，虎鯨是非常聰明的社會性動物（Social Animals），牠們使用的群體狩獵方式，讓牠們成為非常有效益的掠食者。目前科學家已知，影片中的其中一隻虎鯨攻擊過大白鯊，剩下4隻則沒有相關經驗，代表這樣的獵食方式正在傳播，之前也有研究證實，虎鯨可以透過「文化傳播」的方式相互學習。

除此之外，科學家還觀察到，在這場襲擊之後，該海域的大白鯊突然消失，接下來的45天內只出現過一隻，證明大白鯊出現「逃跑反應（Flight Response）」，並可能產生更廣泛的影響。