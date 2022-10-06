有些男性喜歡個子嬌小的女生，身高頂多差20、30公分，若相差80公分，可就非常少見了。國外一名女子身高僅119公分，但她的男友竟高達207公分，兩人站在一起時，好像爸爸帶著女兒，這對情侶的身高差距讓不少人驚呼。

根據《每日星報》報導，22歲正妹艾瑞卡（Erika）患有侏儒症，身高僅119公分，雖然她比正常人矮小，但卻從未感到自卑，而且身材凹凸有致，擁有令人稱羨的豐滿上圍，她也經常在社群媒體分享自己的生活與美照，抖音帳號@jakeandarika更是擁有13萬粉絲追蹤，不僅如此，她還是情色平台「Only Fans」的模特兒。

艾瑞卡近日在抖音介紹自己的男友傑克（Jake），而對方擁有203公分，兩人身高差了84公分，兩人站在一起時，艾瑞卡甚至還不到傑克的腰部，雖然他們身高差很多，但感情從未因此受影響。網友看到他們的合照後，都感到非常驚訝，表示「看起來好像爸爸和女兒」、「接吻會不會很累？」，不過艾瑞卡則表示，他們自然會有辦法。

巴西也出現過身高差42公分的夫妻，模特兒席維亞（Elisane Silva）患有巨人症，10歲就長到175公分，求學時因身高被同儕霸凌，一度中斷學業，長大後她也慢慢走出陰霾，之後還成為一名模特兒，在2011年遇到現任丈夫，儘管對方身高僅有165公分，但她完全不在意，兩人還生下一個孩子，生活過得很幸福。