孕育新生命並不是件容易的事，孕婦在生、心理上會有諸多不適，就連準爸爸都可能受到影響。大陸一名女子做試管成功，於近日住院安胎，未料過程中丈夫竟接連「孕吐」10多天，而女子卻沒有任何不適，還能大口吃美食，看到丈夫的模樣讓她又心疼又好笑，也開玩笑直呼寶寶很貼心，因為知道懷孕很辛苦，才會把孕吐分給爸爸。

根據《頭條新聞》報導，湖南省長沙市一對夫妻從今年1月開始嘗試做試管嬰兒，近期胚胎終於順利著床，因此聽醫師建議住院安胎，未料丈夫竟出現「孕吐」症狀，還連續吐了10幾天，讓妻子又心疼又好笑，她也把這個特殊經驗分享到網路上，開玩笑說孩子可能知道懷孕很幸苦，所以才將孕吐分給爸爸，相信寶寶出生後一定非常貼心。

所幸丈夫的「孕吐」症狀目前已有好轉，醫師檢查過後表示，他應該是得了「擬娩症候群（Couvade Syndrome）」，又稱作「產翁現象」，指的是孕婦的伴侶，或關係非常親近的親友，在生理與心理也出現類似懷孕的症狀，像是焦慮、噁心、嘔吐、情緒波動等，一般發生於懷孕前3個月，但這種現象比較少見。

目前擬娩症候群尚未被視作疾病，且症狀幾乎是暫時性的，也不嚴重。雖然還未釐清擬娩症候群發生的原因，但科學家認為可能和壓力、心理作用、荷爾蒙波動等因素有關，世界各地也有不少準爸爸都經歷過擬娩症候群的現象。