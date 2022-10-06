非洲經常出現鱷魚吃人事件，造成當地民眾人心惶惶。美國德州一名獵人得知辛巴威有鱷魚出沒，日前與團隊前往當地獵殺鱷魚，順利逮到一隻長達15英尺（約4.57公尺）的巨鱷，而且重達1000磅（約453公斤），驚人體型讓不少人看呆。

根據《每日星報》報導，德州一名獵人威爾士（Garrett Wales）先前在非洲進行為期10天的狩獵旅行，得知辛巴威的薩維谷（Savé Valley）附近湖裡潛伏一隻巨鱷，威爾士提到，「我從當地人口中得知，這個湖用於灌溉，裡面長滿植被，傳說湖裡躲著一隻巨鱷，但從未有人看過牠」，雖然很危險，但當地人每天還是必須到湖邊取水。

威爾士認為鱷魚會對當地人造成威脅，決定為民除害，還將巨鱷命名為「食人恐龍」，在當地嚮導的幫助下，他先在湖邊放了一些誘餌，隔日來檢查時，發現誘餌並未被動過，但他瞥見附近的蘆葦叢裡，有一隻鱷魚正在曬太陽，鱷魚發現人類後也趕緊回到湖裡，威爾士與團隊追蹤了5天才殺死巨鱷，一群人也與鱷魚合影，將照片分享至臉書「The Hunting News」。

這一條巨鱷長15英尺（約4.57公尺）、重達1000磅（約453公斤），由於牠的體型太大，必須出動9名成年男性才搬得動。照片曝光後，巨鱷乍看之下像是一隻恐龍，不少人感到驚訝，但也有人直呼獵人殘忍，「牠能活到這麼大隻，年紀應該也不小了，非常不容易，難道不能將牠移至其他地方生活嗎？」、「雖然我不喜歡鱷魚，但我不支持這種獵殺行為」。