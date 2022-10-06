每一種動物打架的方式都不同，特殊招式總是引人好奇。近日BBC釋出眾所期待的紀錄片續作「冰凍星球II」（Frozen Planet II），展示企鵝爭鬥時使用的秘密戰術，也就是互噴糞便，節目畫面播出後，讓不少觀眾直呼太噁心。

由艾登堡爵士（Sir David Attenborough）擔綱主持的紀錄片「冰凍星球II」近日播出，其中有一幕是成群的企鵝在對戰，只見牠們將肛門朝向另一名同伴，隨後噴出糞便，形成一道白色的高射砲，噴射距離並不短，地上全是企鵝糞便的放射狀軌跡。

不過企鵝噴屎攻擊並非新發現，過去就曾有科學家對此進行研究，在2005年還獲得搞笑諾貝爾流體力學獎，根據估計，企鵝噴屎射程約40公分，而糞便顏色取決於牠前一天的飲食狀況，魚吃比較多會呈現白色，而磷蝦較多則是紅色，由於企鵝不會清理臀部，因此選擇用噴射的方式排泄，不僅乾淨也很衛生。

不過節目播出後，在網路上掀起討論，不少人直呼噁心，「我和女兒坐在電視機前準備看奇妙的自然生態，沒想到卻看到企鵝狂噴屎」、「我原本打算邊吃零食邊看電視，這下我完全沒胃口了」。而BBC時隔11年推出「冰凍星球」第二季，製作團隊耗時4年，近距離拍攝寒冷地區的野生動物，也希望民眾關心全球暖化及環境保育議題。