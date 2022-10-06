一個國家若想要正常運作，勢必要有一套健全的法律規範，然而古代封建社會，一旦犯了重罪，被判處死刑是十分常見的，不過這些罪犯還有一線生機，可透過四種方法逃過一死，其中有一種殘忍無比，但卻最多人選。

根據《搜狐網》報導，死刑犯想要逃過死刑，第一種也是最難得的方法就是皇帝以施恩為名，大赦天下，不過機率不高，大多都是皇帝登基、更換年號、立皇后、立太子等，或者遭遇重大天災的情況下頒布赦令。經過大赦之人，其刑事責任完全撤銷，尚未追訴的，不再追訴；已經追訴的，撤銷追訴；已受罪、刑宣告的，宣告歸於無效。

第二種是利用皇帝頒發的免死金牌免於一死，但想獲得金牌並不容易，多半都是曾替皇帝立下汗馬功勞，或是替國家建功立業者。

第三種是金錢賄賂，因為古代的監察系統並不完善，許多高官厚祿的人家只要給足好處，執法人員都會睜一隻眼閉一隻眼，最終不了了之；若是情節重大，非死不可，相關官員甚至可以隻手遮天，製造假死情況，或是讓其他人取而代之執行死刑。

第四種方法則是宮刑，雖說殘忍無比，但選擇這種方法的人卻很多。原因在於，許多沒權沒勢的老百姓為了苟活，只能承受劇烈的閹割之苦保住性命。例如漢代司馬遷為了完成編撰史書的使命，不得已忍辱偷生，承受宮刑所帶來的極大創傷；但也有死囚不願遭受屈辱的宮刑，選擇堅定赴死。