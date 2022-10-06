對於古代後宮嬪妃來說，能夠獲得皇帝的寵幸是大家都夢寐以求的事情，若是剛好懷上龍胎、生出皇子，不管是自己未來的身分地位，以及背後的整個家族，都可能因此更上一層樓。然而女性每個月都有無可避免的「月經」，在這段時間不方便侍寢，究竟她們是如何婉拒的呢？在每個朝代都有不同的做法。

綜合《趣歷史》、《國家人文歷史》報導，東漢經學大師鄭玄的《毛詩箋》中記載，「後妃群妾，以禮禦於君所，女史書其月日，授之以環，以進退之。生子月辰，則以金環退之」，戒指成為一種身體狀態的標誌，其中嬪妃如果月經來了，就會戴上金戒指來提醒皇帝；此外還有一說，來月經的嬪妃會在臉頰兩側點2個點，女史看到以後就不會安排她去侍寢。

到了唐代則是用「密奏」的方式通知皇帝，直接把自己的狀況誠實上報；後來的五代十國，每個國家的嬪妃都有各自的方法，有些會在手上繫紅繩，有的則會掛上紅燈籠，極盡所能的來明示、暗示皇帝自己不方便行房。

不過有時候沒辦法完全避免，一直到明清兩朝，建立了「敬事房」專門處理皇帝的私生活，問題才終於被完全解決，當時皇帝侍寢就像看古裝劇一樣，是用「翻牌子」的方式，每個嬪妃都有專屬自己的牌子，皇帝翻到誰，晚上就會由誰來侍寢，如果嬪妃正值生理期，就必須派人通知敬事房，讓他們事先把自己的牌子拿掉，皇帝才不會翻到不方便行房的妃子。