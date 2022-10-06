古代王朝一直都有厚葬的傳統，因此吸引不少盜墓者鋌而走險，闖入古墓盜取金銀珠寶，只有極少數保存完好，例如漢朝帝陵幾乎全數被盜，唐朝也僅有唐高宗與武則天的陵墓倖存，即便是清朝帝陵也難逃軍閥孫殿英盜挖。不過外界好奇，元朝究竟是採用了什麼防盜手段，能讓11座帝陵歷經了700多年卻能夠相安無事呢？背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，元朝帝陵之所以從未被盜過，一切都要歸功於蒙古族的喪葬習俗。由於蒙古族流行薄葬，即便是皇帝也只需一副棺木即可，也就是說，元朝皇帝的陵墓沒有金碧輝煌的地宮、無數珍寶，也沒有地上建築和封土，甚至不立任何標誌、不記錄下葬位置。

明朝葉子奇就曾在著作《草木子》中，記載元朝皇帝駕崩後的墓葬情況，「用囉木兩片，鑿空其中，類人形大小合為棺，置遺體其中……加髹漆，畢，則以黃金為圈，三圈定（箍兩頭、中間）」。然後，掘深溝一道埋葬，「以萬馬蹂之使平。殺駱駝於其上，以千騎守之。來歲草既生，則移帳散去，彌望平衍，人莫知也」。

據悉成吉思汗病逝後，遺體隨即被運往漠北某處，按照這種方式秘葬，除了派出無數馬匹把地踩平，為了不讓外人看出痕跡，還會用帳篷將周遭圍起，等到墓葬處有青草長出才撤走帳篷。此外，為了日後能找到墓地，蒙古族會在帝陵下葬處，當著一隻母駱駝的面，殺死其親生的小駱駝，並將駱駝血灑在墓地上，這樣母駱駝會永遠記住這個傷心地。

日後想要祭祀，就可由母駱駝帶路，當母駱駝抵達墓地時就會因為想起被殺的小駱駝而哀鳴不已，如此就能找到帝陵，同理，一旦母駱駝死後，就再也沒人能夠找到帝陵的確切位置。換句話說，元朝帝陵之所以從未被盜過，並非陵寢牢不可破，而是帝陵隱藏在茫茫草原深處，盜墓賊就算再厲害也無從下手。