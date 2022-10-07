美國阿克斯布里奇一名45歲男子在2年前發現，他經常半夜睡到一半驚醒，而且還伴隨心悸，像是心臟病發作，但醫師診斷卻認為是焦慮症造成，讓他感到非常困惑，事隔1年狀況依舊未改善，他決定再做更深入的檢查，才發現罹癌了。

根據《鏡報》報導，45歲的羅賓（Robin Hendley）是一名駕訓班教練，身體非常健康，每周會到健身房運動6次，豈料2年前開始，他經常睡到一半驚醒，而且伴隨耳鳴、視力模糊及頭部劇痛的症狀，羅賓形容像是心臟病發作一樣，「我頭痛到感覺是有人在打我的臉或是賞我巴掌」，但看了醫生後，卻被診斷罹患焦慮症。

羅賓事隔1年後，身體依舊很不適，而且耳鳴狀況仍未改善，在去年10月又做了核磁共振檢查，發現他的大腦左側顳葉長了約5公分的腫瘤，診斷為4級膠質母細胞瘤，是一種最具侵襲性的腦腫瘤，根據統計數據顯示，患病後頂多只能再活12個月，羅賓崩潰的說，「我一直都覺得是腦袋有問題，但醫師卻告知，不可能是癌症，我的身體很健康」。

羅賓之後接受一連串手術，盡可能切除腫瘤，還進行6周的放療和化療，熱愛工作的他受病情影響，不得不辭去做了12年的駕訓班教練工作，目前他接受新治療法，訓練身體透過免疫系統來對抗腫瘤，醫療費至今已花了4萬英鎊（約新台幣141萬），甚至必須貸款才有錢付手術費用，他的朋友也在網路上發起募款活動。